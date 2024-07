Deficit, Bruxelles conferma la procedura d’infrazione per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) - Confermata dalla Commissione la procedura di infrazione per deficit eccessivo per l’Italia e altri sei Stati membri dell’Unione. Nell'ambito del pacchetto di primavera, l’esecutivo comunitario ha presentato una relazione, rilevando che l'avvio della procedura per i disavanzi eccessivi era giustificato per sette Stati membri selezionati: oltre all’Italia, Belgio, Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Il comitato economico e finanziario ha formulato il suo parere, e Bruxelles ha quindi proposto al Consiglio Europeo le decisioni conseguenti. Tocca ora proprio al Consiglio Europeo decidere in merito alla procedura. Nell'ambito del pacchetto d'autunno del semestre europeo, potranno essere quindi adottate delle raccomandazioni agli Stati membri sul percorso di aggiustamento e sul termine entro il quale realizzarlo. sat/mrv