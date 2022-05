Decathlon, una festa dello sport sulla spiaggia di Mondello

Beach tennis, sup, kayak, beach volley: è una vera e propria festa dello sport, condita da musica e tornei, quella andata in scena sulla spiaggia palermitana di Mondello. Un evento gratuito organizzato da Decathlon, in collaborazione con Water Experience, anche per celebrare l'apertura del settimo punto vendita dell'azienda di articoli sportivi in Sicilia, il 30 giugno a Carini. xd6/fsc/mrv/gtr