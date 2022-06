Decathlon continua a crescere in Sicilia, a Carini negozio da 3.000 mq

Decathlon continua a crescere in Sicilia. A Carini, in provincia di Palermo, è stato inaugurato il settimo negozio nell'Isola: si estende su una superficie di oltre 3000 metri quadri all'interno del centro commerciale Poseidon e rappresenta un nuovo punto di riferimento per tutti gli sportivi e le sportive della zona. fsc/gtr