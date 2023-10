MILANO (ITALPRESS) – Sanofi Italia annuncia l’ingresso di Deborah Giaccone in Sanofi con il ruolo di Communication Head Italy e di nuovo membro del Leadership team della filiale italiana. Risponderà a Marcello Cattani, Country Lead presidente e Ad Sanofi Italia. “Grazie alla sua esperienza strutturata ed eterogenea e al suo stile di leadership determinato ed autentico, sono certo che Deborah contribuirà ad accelerare il profondo percorso di trasformazione che Sanofi sta portando avanti internamente e a consolidarne il posizionamento, mettendo sempre più a fuoco il valore che la nostra azienda rappresenta per la collettività e i pazienti”, ha detto Cattani.

Ligure di nascita e milanese di adozione, due figli, una laurea in Relazioni Pubbliche e un articolato percorso professionale avviato presso importanti società di relazioni pubbliche nazionali e internazionali, è successivamente passata dalla consulenza alla comunicazione aziendale acquisendo una solida competenza nella comunicazione istituzionale, digitale e di prodotto. Ha trascorso oltre dieci anni in Nestlè Italia dove ha sviluppato team, strategia e attività di comunicazione interna, esterna e di sostenibilità della neonata azienda Nestlè Purina PetCare per l’Italia e il Sud Europa. E’ entrata poi in GSK Consumer Healthcare nel 2015 – in occasione della fusione con Novartis Consumer Healthcare – per costruire la funzione e i processi di comunicazione e di public affairs per Italia, Francia, Iberia, Grecia e Israle e per contribuire a posizionare la nuova identità di GSK Consumer Healthcare all’interno e nel mercato. Nel 2020 è entrata in Siemens con il ruolo di Communication Director Italy & Greece, contribuendo a riposizionare Siemens come azienda tech di riferimento per il mondo delle infrastrutture, dell’e-mobility, della digitalizzazione delle imprese e dei trasporti ferroviari.

“Entrare a far parte del team Sanofi in un momento così strategico per l’industria della Salute è un’opportunità che colgo con entusiasmo e grande senso di responsabilità”, ha commentato Giaccone.

