REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “Le squadre stanno dando vita ad un

torneo magnifico e non scontato, ma la ciliegina sulla torta sarà riaprire gli stadi prima della fine del campionato”. Lo ha

dichiarato l’ad della Lega di serie A Luigi De Siervo, nel corso

della conferenza stampa di presentazione della “PS5 Supercup”

Juventus-Napoli, evento in programma il 30 gennaio a Reggio

Emilia. “Nei mesi scorsi sono stati fatti studi approfonditi poi

presentati al Governo, al momento è presto però contiamo prima

della fine della serie A di far tornare i tifosi allo stadio, in

un numero molto superiore a quello dei 1000 spettatori. Si era

parlato anche di possibilità di far entrare i tifosi vaccinati:

è una delle cose di cui stiamo parlando, possiamo essere veicolo

di campagna a favore del vaccino”. A proposito della Supercoppa

che si disputerà a Reggio Emilia, ha aggiunto:”Potremo cogliere

l’occasione di quest’anno per tornare a radicare la Supercoppa in

Italia dopo gli esperimenti all’estero: per noi è un test” ha

detto l’ad della Lega di serie A che ha precisato in merito alla richiesta di posticipare la gara da parte del Napoli:”Nessuna polemica con De Laurentiis: la sua era una proposta a fin di bene e di nobili motivi, per giocare la Supercoppa più avanti, per raccogliere fondi per combattere la pandemia. Non è stato possibile e smorzerei i toni, non ci siamo infastiditi”.

