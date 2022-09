ROMA (ITALPRESS) – “Alla politica, come detto dal Coni, dico di guardare allo sport, perchè in questo Governo serve un ministero dotato di portafoglio”. Sono le parole di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, parlando dal palco del Social Football Summit di Roma. “Se vogliamo poi ospitare degnamente gli Europei di calcio o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli stadi – ha proseguito – In questo paese dobbiamo chiedere al Governo anche di nominare un commissario agli stadi, solo così si potrà superare l’ostacolo burocratico”. De Siervo ha fatto un’analisi storica: “Si è persa l’occasione di affermarci come leader di mercato quando eravamo in cima al mondo. C’è il problema infrastrutturale e diciamo di portare i grandi eventi per avere gli stadi, ma deve essere il contrario”.

