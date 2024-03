BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Lukaku non è venuto con noi, accusa un problema all’anca che gli si presenta sistematicamente a distanza di qualche mese. Se è risolvibile in pochi giorni? Da quello che mi dicono sì, ma non sono esperto”. Lo ha dichiarato a Sky Sport il tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Brighton (andata 4-0 per i giallorossi). Sulla possibilità di fare un imponente turnover, De Rossi ha aggiunto: “Non è una questione di turnover imponente, ma di volere in campo tanta gente fresca, che vada a fare una grande gara come all’andata. Non è questione di riserve o titolari, ma di avere sempre gente in campo al 200%”.

“E’ bellissimo giocare in Europa con stadi e atmosfere davvero belle, è un onore poter partecipare a queste competizioni, non è così banale farlo” le parole del centrocampista giallorosso Edoardo Bove. Si parte dal 4-0 dell’andata all’Olimpico. “Non credo che ci sia una differenza così abissale tra noi e loro, credo che la gara d’andata sia stata una partita dove abbiamo giocato molto bene sfruttando le nostre occasioni, ma il 4-0 è stato un risultato pesante per loro, domani vorranno dimostrare di essere la grande squadra che sono e noi dovremo essere bravi a tenere bene il campo – ha aggiunto Bove -. Sarà una partita complicata, basta un attimo e ti scivola via il risultato dalle mani, dobbiamo essere bravi e concentrati”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]