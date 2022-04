ROMA (ITALPRESS) – “L’adesione dei 5stelle alla famiglia dei Verdi Europei sarebbe assolutamente auspicabile, non solo perché comunque rafforzerebbe i Verdi a livello del Parlamento Europeo ma avrebbe una funzione di ancoraggio dei 5 stelle all’ecologismo riportandoli alla loro ispirazione iniziale. E soprattutto rafforzerebbe in Italia la sfida ecologista necessaria e urgente.Per questo non comprendo i No pregiudiziali. Di fronte all’emergenza climatica e oggi alla sfida della transizione energetica indispensabile per garantire al nostro paese l’autonomia bisogna metter fine alla diaspora degli ambientalisti e unire le forze che perseguono questi obiettivi”. Lo afferma Loredana De Petris, senatrice del Gruppo Misto sulla possibile alleanza tra M5S e i Verdi Europei; mentre si è registrato il no di Europa Verde. “Non è il tempo dei settarismi e di analisi del sangue a senso unico ma di lavorare per unire . Peraltro nella mia quotidiana esperienza al Senato molte sono le battaglie ambientali e non solo che condivido con la maggior parte del gruppo 5 stelle.E questo è un fatto. Mi auguro quindi che il processo di adesione dei 5 stelle vada avanti. Avrebbe un effetto assolutamente positivo sul quadro e sulle alleanze politiche del campo progressista” aggiunge la De Petris che poi conclude: “Ho sempre creduto che serve un’ampia realtà politica Ecologista, europeista e Progressista e il m5S di Conte è certo parte di questa cultura”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com