“Abbiamo rinnovato per altri tre anni il protocollo di collaborazione con le forze dell’ordine che possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici, garantendo una presenza attiva sui treni, sugli autobus, sulle navi della Caremar, a supporto della sicurezza. I membri delle forze dell’ordine hanno l’obbligo sulla base di questo protocollo di segnalare la propria presenza agli autisti e di rendersi disponibili a intervenire in caso di atti di violenza, di bullismo, di minaccia alle persone. A questo si unisce il lavoro che stiamo facendo di realizzazione di impianti di videosorveglianza nei quartieri più a rischio, per offrire ai concittadini elementi di serenità e tranquillità. È un protocollo molto significativo che guarda non solo ai grandi fenomeni della delinquenza organizzata, ma anche alla vita concreta delle persone. Ci sarà una commissione di monitoraggio per verificare come va questo lavoro comune”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della firma del protocollo finalizzato al “Miglioramento degli standard di sicurezza sui trasporti pubblici”.

L’intesa sottoscritta con i Prefetti della Campania e le Forze dell’ordine, presso Palazzo Santa Lucia. “È una tematica sentita e condivisa – spiega il prefetto di Napoli, Marco Valentini- Si rinnova un protocollo che ha già operato negli anni scorsi e questo dimostra che la intuizione ha dato buoni risultati. Le Forze dell’ordine sono sempre in servizio. Ma la sicurezza percepita dai cittadini non può essere minimizzata. Attraverso questi strumenti viene rafforzata la collaborazione tra istituzioni del territorio che non è una scelta facoltativa ma di fronte a problemi complessi è obbligata”. “Ringraziamo le istituzioni – afferma il questore di Napoli Alessandro Giuliano – questo rinnovo è un gesto di attenzione verso le forze dell’ordine, gli operatori e l’utenza. La Illegalità va perseguita a tutti i livelli, al di là dei numeri”. “Oggi – Aggiunge il delegato regionale ai trasporti Luca Cascone-

rinnoviamo un protocollo attivato 2 anni fa per il trasporto gratis per le forze di Polizia. È un’attività che ha dato risultati riducendo i piccoli fenomeni criminali. A Pontecagnano un carabiniere è intervenuto recentemente a supporto di un clochard. Questo progetto coinvolge con una scontistica superiore al 60% anche militari e vigili del fuoco”.

(ITALPRESS).