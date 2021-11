NAPOLI (ITALPRESS) – “Il tema dell’ambiente deve diventare sempre più un tema di attualità, in relazione della responsabilità che abbiamo di lasciare ai nostri figli e nipoti un mondo in cui poter vivere. Stavo pensando in questi giorni di varare un piano per la nostra Regione semplice: la piantumazione in Campania di un milione di alberi”. Così il governatore Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Vorrei lanciare questo programma, coinvolgere il mondo della scuola, ragazze e ragazzi dalle elementari fino alle università – spiega il presidente della Campania -. Fare quello che è nelle nostre possibilità al di là delle grandi questioni della transizione ecologica, dell’uso delle energie alternative e delle riconversioni industriali. Questo è un progetto che può coinvolgere centinaia di migliaia di giovani e può produrre un risultato importante. Ci lavoreremo nelle prossime settimane per concretizzare questo progetto”, annuncia De Luca.

