NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo investito negli anni scorsi oltre 150 milioni di euro a sostegno della ricerca e delle imprese impegnate nel settore aerospaziale: vorremmo occupare uno spazio di mercato interessante sul piano mondiale nel campo dei nano satelliti e nel campo di prodotti aerei relativi alla mobilità urbana e sostenibile. Abbiamo un grande retroterra di ricerca nelle nostre università in campo aerospaziale”. Lo dice il presidente della Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’Assemblea Generale dell’European Aerospace Cluster Partnership, organizzata a Napoli a Città della Scienza. “Abbiamo verificato in queste settimane, in questi mesi, con la guerra in Ucraina, quanto sia strategicamente importante l’aerospazio: abbiamo visto il ruolo che hanno giocato i droni nella vicenda bellica. Dobbiamo occupare come Europa, come Italia, questo spazio di mercato, questo spazio di prodotti e questo spazio di ricerca” afferma il governatore.

“Sosterremo quindi l’aerospazio con le nostre imprese, con la ricerca che è necessaria, anche nel prossimo ciclo di Fondi europei 21-27. Siamo assolutamente convinti di questo investimento a cui aggiungiamo un altro investimento connesso che è quello che riguarda la cybersicurezza, la quale riguarderà tutti i settori della vita produttiva e i grandi servizi di civiltà: penso a sanità, trasporti, dobbiamo ragionare per ogni settore che si sviluppa alla garanzia di sicurezza informatica che dobbiamo dare. Questo vale in modo particolare per l’aerospazio, un grande investimento di produzione, di ricerca, di modernizzazione dell’apparato produttivo: la Campania c’è” garantisce De Luca”.

– foto: ufficio stampa Regione Campania

(ITALPRESS).