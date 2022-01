De Luca “In Campania non apriremo elementari e medie il 10 gennaio”

De Luca “In Campania non apriremo elementari e medie il 10 gennaio”

"In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le medie e le elementari". Lo annuncia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social. gve/fsc/gtr