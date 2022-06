NAPOLI (ITALPRESS) – “Io credo che si stiano determinando delle condizioni davvero straordinarie per realizzare a Napoli quello che non si è mai realizzato e cioè grandi programmi di trasformazione urbanistica al livello di Berlino, di Parigi, di Barcellona, di Londra”. Lo dice il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione del Centro Nazionale in Tecnologie dell’Agricoltura realizzato con i fondi del Pnrr. Il governatore parla di sviluppo a 360 gradi: da Bagnoli all’area orientale della città fino ai progetti di riqualificazione di tutto il fronte di mare, in particolare a Portici dopo il Museo di Pietrarsa: “A Bagnoli – spiega – credo sia risolto il problema amministrativo-giudiziario, si dissequestrano le aree. A questo punto, se è così, c’è il problema di definire le destinazioni e le funzioni da collocare in quell’area”.

“Quella fascia di costa – aggiunge De Luca – è uno dei luoghi più belli al mondo per quello che è a mia conoscenza. Ci può essere uno sviluppo incredibile, la possibilità di creare migliaia di posti di lavoro: è davvero un’opportunità straordinaria. Se si aggiunge a questo la riqualificazione della parte orientale, a cominciare da San Giovanni, dal recupero del lungomare di San Giovanni e così via, Napoli può essere il luogo di una riqualificazione urbanistica incredibile. Dobbiamo essere capaci di cose concrete” chiosa De Luca.

– foto: xc9

(ITALPRESS).