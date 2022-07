TORINO (ITALPRESS) – “Il Bayern sta lavorando al prossimo rinforzo per la difesa”. Titola così “Bild”, con tanto di foto di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, 22enne, secondo quanto riportato dai media tedeschi, avrebbe chiesto alla Juventus di essere ceduto e la sua prima scelta, per un imminente trasferimento, sarebbe proprio il club bavarese.

I dirigenti delle due società stanno cominciando a trattare. I bianconeri non vogliono che il Bayern inserisca nell’operazione contropartite tecniche. La clausola rescissoria nel contratto che lega de Ligt alla Juventus è pari a 125 milioni euro. Anche il Chelsea ha chiesto informazioni sul giocatore. I bianconeri hanno bisogno di “fare cassa” e in caso di una super offerta (intorno ai 100 milioni di euro) si priverebbero dell’olandese, per poi cercare di strappare Nicolò Zaniolo alla Roma.

– foto agenzia fotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com