MILANO (ITALPRESS) – “Gravina a me ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre perchè ci sono le partenze a fine agosto per le nazionali, e le società più importanti, senza quali il campionato di Serie A non verrebbe preso in considerazione, impegnate non si sa fino a quando in Europa League e Champions League. E poi dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al suo arrivo all’Hotel Hilton di Milano, dove è in programma un’importante assemblea della Lega Serie A. “E poi quando lo facciamo il ritiro preparatorio? – ha aggiunto Del Laurentiis -. Il problema è che gli impiegati devono fare gli impiegati e gli imprenditori devono fare gli imprenditori. La politica deve seguire gli imprenditori, perchè la politica se non pensa all’economia farà sempre acqua”. Il numero uno del Napoli si è anche auspicato che gli stadi possano riaprire presto.

(ITALPRESS).