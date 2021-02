CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – A Cortina suona la Marsigliese per Mathieu Faivre, ma c’è anche un po’ d’Italia sul podio del gigante maschile ai Mondiali di sci alpino. Uno strepitoso Luca De Aliprandini regala agli azzurri la seconda medaglia di questa rassegna iridata dopo l’oro di Marta Bassino in parallelo. Il 30enne sciatore di Cles, secondo dopo la prima manche, conserva la posizione e chiude alle spalle del francese a 63 centesimi di ritardo. L’Italia non conquistava una medaglia iridata tra le porte larghe dal bronzo di Sofia Goggia a St. Moritz 2017, mentre in campo maschile dobbiamo tornare indietro di otto anni, al bronzo di Manfred Moelgg a Schladming 2013. “È un sogno vincere un argento nel Mondiale di casa. Il podio che non arrivava mai stava diventando un peso. Dedico questa medaglia a tutta la squadra: siamo sempre stati criticati ma il lavoro ha pagato”, le parole di un De Aliprandini visibilmente emozionato a Rai Sport. Completa il podio l’austriaco Marco Schwarz, bronzo a 87 centesimi, mentre il grande favorito di giornata Alexis Pinturault esce a sorpresa dopo aver fatto il miglior tempo nella prima manche. Per quanto riguarda gli altri italiani Riccardo Tonetti chiude 12° a 3″44, mentre il giovanissimo Giovanni Franzoni si piazza in 14^ posizione a 3″94. Niente da fare per Giovanni Borsotti, scivolato nella seconda prova. In mattinata, sulla difficile pista Labirinti, erano scesi 100 atleti per la prima manche: tra questi anche il principe Hubertus von Hohenlohe, 62enne messicano alla 18^ presenza in un Mondiale. Il principe classe 1959, imparentato con gli Agnelli e sposato con la cugina di Alberto Tomba, Simona Gandolfi, è partito con il pettorale numero 99 ma è uscito dopo poche porte concludendo la sua scivolata con un sorriso. Domani tornano in pista le donne per lo slalom speciale: la prima manche è in programma alle 10, la seconda alle 13.30.

(ITALPRESS).