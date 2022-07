ROMA (ITALPRESS) – Approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento voluto e proposto da Fiaip, volto ad eliminare l’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di mediazione creditizia nel rispetto dei rispettivi percorsi professionali e dei requisiti necessari per l’accesso alla professione, in piena coerenza con la moderna visione Europea e di Fiaip dell’Agenzia Immobiliare Multidisciplinare. Il provvedimento rende di fatto nuovamente compatibile, in maniera chiara e inequivocabile, l’attività di agente immobiliare con quella di collaboratore delle società di mediazione creditizia rimanendo, entrambe le attività, assoggettate alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. “Ringraziamo il Governo, nelle persone del Viceministro del Mise Pichetto Fratin e il Sottosegretario al Mef Sartore, oltre ai relatori del provvedimento sia al Senato, Ripamonti e Collina, sia alla Camera, Saltamartini e Benamati, unitamente ai 24 parlamentari di Fi, Lega, Pd, Fdi, e Italia Viva – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip – che hanno sottoscritto e sostenuto l’emendamento proposto dalla nostra Federazione dimostrando concretamente di aver condiviso, nel merito, l’utilità della proposta esclusivamente orientata ad agevolare l’accesso alla casa e al finanziamento quasi sempre correlato al suo acquisto, all’insegna della massima trasparenza e legalità, a beneficio del mercato e a salvaguardia dell’interesse dei cittadini”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).