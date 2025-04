Dazi, Urso “L’Europa deve fare la sua parte”

MILANO (ITALPRESS) - "L'Europa deve fare la sua parte, perché noi non possiamo decidere per gli elettori degli Stati Uniti, che hanno votato ed eletto con una maggioranza inusuale proprio il Presidente Trump che ha un programma molto chiaro sul quale ha ottenuto il consenso degli americani. E non possiamo nemmeno decidere per la Cina, perché le decisioni le assume il Partito Comunista Cinese". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. xp9/trl/mca2