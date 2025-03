ROMA (ITALPRESS) – “Le tariffe, specie sui prodotti a base alcolica, esistono da sempre. Speriamo che la diplomazia prevalga in questo che viene presentato come uno scontro epocale, invece deve essere la base di un rafforzamento con un alleato strategico come gli Usa, ma anche un mercato fondamentale per noi, irrinunciabile e non sostituibile”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della 57esima edizione di Vinitaly, a Roma.

“Le trattative vanno sempre giudicate all’esito finale, non durante in cui si usano toni particolarmente forti come sta capitando tra UE e Usa. Come Italia, da protagonisti, stiamo lavorando per rafforzare la capacità Ue nell’atteggiamento diplomatico – aggiunge –, per riuscire nell’obiettivo di mantenere il mercato con gli Usa solido. Per noi è un mercato importantissimo che ha visto crescere il nostro export nel tempo e la capacità di internazionalizzare da parte delle nostre imprese, quindi di coltivare vino anche negli Usa creando lavoro e prospettive di crescita anche lì”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).