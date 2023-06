ROMA (ITALPRESS) – La Rai ha presentato questa mattina i programmi che vedremo in onda su Raiuno nel daytime per tutta l’estate e anche oltre. A parlarne il neodirettore dell’Intrattenimento Daytime Angelo Mellone, al suo primo incontro con la stampa, che ha così sintetizzato la sua missione: “Dobbiamo informare, intrattenere ed educare il pubblico. Lo faremo quest’estate con una televisione che sarà più accesa del solito e racconterà il nostro Paese con un sorriso”. Compito del servizio pubblico in estate è, per Mellone, “soprattutto intrattenere le solitudini. In estate la tv la guardano soprattutto persone sole e noi abbiamo il dovere di fargli compagnia. Anche perchè si tratta di solitudini che, di solito, non vengono raccontate”. Definendosi “un ultras non solo della Lazio ma anche dei programmi sul territorio”, Mellone ha spiegato: “Ogni volta, grazie a questi programmi, scopriamo quanto siamo ignoranti sull’Italia. Il palinsesto estivo risponde proprio a questo: aiutare gli italiani a conoscere il Paese attraverso l’informazione, il gioco e la cultura”.

Doverosamente Mellone ha ringraziato Simona Sala, che lo ha preceduto nella direzione e alla quale si deve il palinsesto estivo. Poi ha anticipato: “Ora si cominceranno a gettare le basi per fare modifiche o integrazioni per la prossima stagione”. Chi si aspetta grandi rivoluzioni sappia, però, che “i palinsesti vanno rispettati. Ci saranno programmi nuovi ma all’insegna della continuità e non degli strappi”. Vediamo ora, in ordine di apparizione oraria, i programmi presentati. La mattina, dal lunedì al venerdì, alle 9.00 si parte con “Unomattina estate” che, sulla scia dell’edizione invernale, proporrà un mix di informazione e intrattenimento. Il programma sarà diviso in tre fasce, ciascuna della durata di un’ora, che saranno affidate a Tiberio Timperi (la prima e l’ultima) e a Serena Autieri e Gigi Marzullo (la seconda). Alle 12.00 sarà la volta di “Camper in viaggio”, programma itinerante che vedrà i due conduttori Tinto e Roberta Morise viaggiare per l’Italia in compagnia di veri camperisti, con missioni affidate loro dal “professore” Umberto Broccoli. A seguire arriva “Camper”, l’originale, affidato ancora a Marcello Masi.

Nel pomeriggio (ma dal 3 luglio) arriva “Estate in diretta” con il confermato Gianluca Semprini e la new entry Nunzia De Girolamo: cronaca, attualità, storie e intrattenimento saranno, come di consueto, gli ingredienti del programma. Alle 18.45, infine, si gioca con Marco Liorni e il suo “Reazione a catena” che andrà in onda fino alla metà di dicembre. Il programma, come di consueto, permetterà ai concorrenti in studio e al pubblico a casa di giocare con le parole, rinfrescando la lingua italiana. E veniamo al weekend che prevede “Weekly”, con Carolina Rey e Fabio Gallo; “Lineablu”, affidato anche a Donatella Bianchi, affiancata da Fabio Gallo e Valentina Bisti; “Linea Verde Sentieri”, per “passeggiare” in compagnia di Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca; “Linea Verde Estate”, con Angela Rafanelli e Peppone” e “Linea Verde Explora” con Federico Quaranta.

foto: ufficio stampa Rai

(ITALPRESS).