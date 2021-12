Dario Costantini nuovo presidente della Cna

"In questa fase di ripartenza del Paese non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell'artigianato italiano". Lo afferma Dario Costantini, eletto nuovo presidente all'unanimità dall'Assemblea di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola Impresa). sat/red