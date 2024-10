ROMA (ITALPRESS) – Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti, è stato eletto nuovo Presidente di Anci Lazio durante l’Assemblea dell’Associazione, tenutasi in seconda convocazione presso il complesso museale di San Salvatore in Lauro, a Roma. Dopo la mancata elezione del 16 ottobre scorso, l’assemblea ha oggi designato Sinibaldi come successore di Riccardo Varone, già Presidente, che ora ricopre il ruolo di Vicepresidente Vicario.

La nuova composizione del Comitato Regionale di Anci Lazio rappresenta un passo importante verso una fase di continuità e rinnovamento. Nei prossimi giorni, seguirà la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che completerà la squadra alla guida dell’Associazione per i prossimi anni.

“Sono profondamente onorato di essere stato eletto Presidente di Anci Lazio – spiega il neo Presidente Sinibaldi -. Questo ruolo mi riempie di responsabilità e orgoglio. Il mio impegno sarà quello di continuare il lavoro già avviato per sostenere i nostri Comuni e assicurare che Anci Lazio sia sempre al fianco degli amministratori locali nelle loro sfide quotidiane. Dobbiamo affrontare insieme importanti questioni, dalle politiche territoriali alla gestione delle risorse, lavorando a stretto contatto con le istituzioni regionali e nazionali. Ringrazio Riccardo Varone per l’importante lavoro svolto e sono certo che, con il suo supporto come Vicepresidente Vicario, potremo proseguire su questa strada con rinnovata energia”.

“E’ stato un grande onore servire come Presidente di Anci Lazio in questi ultimi anni, un periodo ricco di sfide ma anche di risultati significativi per i nostri Comuni. Sono orgoglioso di passare il testimone a Daniele Sinibaldi, una persona di grande esperienza e competenza, che saprà guidare l’Associazione con visione e determinazione. Continuerò a offrire il mio pieno supporto come Vicepresidente Vicario, per garantire continuità e consolidare i progetti avviati. Insieme, possiamo fare molto per migliorare le nostre comunità”. Così Riccardo Varone, nuovo Vicepresidente Vicario di Anci Lazio.

