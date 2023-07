ROMA (ITALPRESS) – Lo Stato libero di Sassonia ha ingaggiato il direttore d’orchestra italiano Daniele Gatti come prossimo Direttore principale della Sàchsische Staatskapelle di Dresda. La ministra sassone per la cultura e il turismo Barbara Klepsch e Daniele Gatti hanno firmato oggi, 5 luglio 2023, a Dresda, il contratto. Il mandato inizia il 1° agosto 2024 e dura sei anni, fino al 31 luglio 2030.

La Ministra Barbara Klepsch sottolinea: “Sono felice che, dopo il voto dell’orchestra, possiamo concludere il contratto con Daniele Gatti per il lavoro congiunto alla Semperoper di Dresda e gli do un caloroso benvenuto in città! Il nostro nuovo Direttore principale è uno dei migliori al mondo e si propone di continuare a coltivare il massimo livello musicale della Sàchsische Staatskapelle, di ispirare e commuovere le persone nel teatro dell’opera della capitale dello Stato e come ambasciatore culturale della Sassonia nel mondo. Il carattere e i tesori dell’orchestra sassone sono in buone mani con lui, che sicuramente darà il via a nuovi sviluppi programmatici, che contribuiranno a garantire che la Staatskapelle continui a crescere in futuro e che la musica classica affascini un pubblico eterogeneo. Do inoltre un caloroso benvenuto in Sassonia alla nuova direttrice generale dell’orchestra Annekatrin Fojuth a partire dal 2024. Sono molto felice che lei, insieme alla nostra prossima sovrintendente Nora Schmid, si assumerà la responsabilità del futuro del nostro teatro d’opera con la sua ricca tradizione come sede della Staatskapelle. A tutti voi dico: benvenuti in Sassonia, benvenuti alla Semperoper. Ne siamo felici!”.

La sovrintendente Nora Schmid afferma: “Sono molto contenta di lavorare con Daniele Gatti! Da quando è stato eletto prossimo Direttore principale della Staatskapelle, abbiamo instaurato un dialogo gratificante e stimolante, ed è meraviglioso vedere come i piani artistici stiano prendendo sempre più forma. Sono convinta che Daniele Gatti raggiungerà livelli significativi con la Staatskapelle sia a Dresda sia sui palcoscenici internazionali. Mi riempie di grande gioia il fatto che siamo riusciti ad aggiudicarci anche un’esperta direttrice generale per l’orchestra, Annekatrin Fojuth, e sono sicura che si dedicherà a questo compito con grande dedizione, completando così in modo eccellente il futuro team di gestione della Semperoper.”

Il prossimo direttore principale della Staatskapelle Daniele Gatti sottolinea: “Nel febbraio 2000, su invito dell’allora direttore principale Giuseppe Sinopoli, ho avuto l’onore di dirigere per la prima volta un concerto dell’Orchestra della Staatskapelle di Dresda. Fu un’intesa musicale come raramente mi era capitato di sperimentare, e il segnale di partenza di un rapporto artistico che ha continuato a intensificarsi nel corso degli anni, sia a Dresda sia in occasione di tournèe in tutto il mondo. Oggi mi sento felice e profondamente onorato di accettare questo nuovo incarico in una delle grandi città europee della musica e di essere alla guida di una delle più antiche e importanti orchestre del mondo – e ancor più in una sede come la Semperoper, dove tanti musicisti di fama mondiale hanno lavorato, da Richard Wagner in poi. Ringrazio il grande direttore e amico Christian Thielemann – che conosco e ammiro da molti anni – per il grande lavoro svolto, auspicando che continui a essere vicino a questa orchestra e che torni presto sul podio come ospite”.

