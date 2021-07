TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Daniele Garozzo e’ in finale al torneo olimpico di fioretto maschile. Il siciliano ha sconfitto in semifinale il giapponese Takashiro Shikine con il punteggio di 15-9. Medaglia sicura per l’Italia: si tratta della nona in questi primi tre giorni di Olimpiadi.

(ITALPRESS).