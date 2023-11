MILANO (ITALPRESS) – È Daniele Bellasio l’Alumno dell’anno 2023 dell’Università di Milano-Bicocca. Il Vicedirettore del Sole 24 Ore, ha ritirato il premio assegnato da BicoccAlumni, durante la cena di Gala organizzata dall’associazione dei laureati dell’Ateneo milanese nel Salone di Corte del Grand Hotel di Villa Torretta, a Sesto San Giovanni (Milano). Si è trattato della terza edizione del riconoscimento, nato per far conoscere e premiare coloro che, laureatisi presso l’Università di Milano-Bicocca, si siano particolarmente distinti in ambito lavorativo, contribuendo ad accrescere a livello nazionale o internazionale il prestigio dell’ateneo.

Daniele Bellasio, classe 1974, si è laureato a pieni voti nel 1999 al Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano-Bicocca. Nel 2016 ha conseguito, ancora presso l’Ateneo di Milano-Bicocca, un Master in Business Intelligence e Big Data Analytics. L’evoluzione virtuale e sul web della carta stampata è sempre stata al centro dei suoi interessi così come i settori di economia, politica ed esteri.

Giornalista professionista dal 2000, dopo un passaggio alla tv finanziaria del gruppo Class, è stato vicedirettore esecutivo del Foglio e caporedattore Esteri a Repubblica. Dal 2012 al 2015 è stato consulente per politica internazionale, politica italiana ed economica di “Che tempo che fa”, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3. Durante Expo2015 ha coordinato l’Ufficio comunicazione della Chiesa in Expo. È stato responsabile comunicazione dell’Università Cattolica di Milano. Dal 2021 al 2022, ha diretto il quotidiano La Prealpina. Dal settembre 2022 è Vicedirettore de Il Sole 24 Ore, di cui era già stato caporedattore e social media manager. Su Radio24, insieme a Lucia Annunziata, conduce ogni sabato mattina “Amici e Nemici – l’informazione della settimana”, il racconto e l’analisi dei fatti di maggiore impatto sul pubblico.

«Sono sorpreso, onorato e felice per il premio: la formazione universitaria e post-universitaria è stata decisiva per le mie passioni e per la mia professione. Sono molto legato all’Università Bicocca: ai tempi di Giurisprudenza, mi ha aiutato a partire nel mio viaggio nel mondo del lavoro e dell’informazione, con il Master in Business Intelligence e Big Data Analytics mi ha aiutato a ripartire, in un momento delicato della mia carriera. Formazione e innovazione sono il binomio perfetto per crescere come persona e professionista, e sono le due anime della Bicocca, per questo le voglio bene», ha detto Daniele Bellasio.

«Siamo lieti di proclamare Alumno dell’anno Daniele Bellasio, per la straordinaria competenza e dedizione dimostrate nel campo del giornalismo. La sua leadership come Vicedirettore del Sole 24 Ore evidenzia la sua capacità di guidare e ispirare le redazioni più illustri. È anche grazie alle esperienze e ai successi professionali dei suoi laureati che l’Università di Milano-Bicocca nei suoi primi venticinque anni di vita si è guadagnata un’ottima reputazione a livello nazionale e internazionale. Il premio di questa terza edizione, in particolare, è una conferma di come i nostri alumni siano in grado di raggiungere posizioni di vertice in ambiti lavorativi di grande prestigio», ha dichiarato la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni.

«L’istituzione del premio Alumni dell’anno è stata fortemente voluta per celebrare i nostri laureati illustri e per promuoverne l’eccellenza. Il conferimento del premio a Daniele Bellasio, è un riconoscimento alla sua brillante carriera, che spazia dalla copertura degli affari internazionali all’analisi approfondita di economia e politica. Inoltre, la sua influenza si estende oltre la stampa, contribuendo come consulente per politica e economia in trasmissioni televisive di spicco. Un impegno costante nell’elevare gli standard del giornalismo merita l’assegnazione di questo riconoscimento», afferma la presidente dell’associazione BicoccAlumni, Laura Russo.

Nella foto (fonte ufficio stampa Milano Bicocca) da sinistra a destra, il prorettore vicario dell’Università di Milano-Bicocca, Marco Orlandi, il vicedirettore del Sole 24 Ore e Alumno dell’anno 2023, Daniele Bellasio, la presidente dell’associazione BicoccAlumni, Laura Russo

