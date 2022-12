ROMA (ITALPRESS) – “Il Lazio è la seconda regione in Europa per gli investimenti nell’industria cinematografica, si tratta di uno straordinario volano di sviluppo per il nostro territorio che da sempre ha una vocazione per il settore dell’audiovisivo. Sosteniamo le eccellenze del territorio con l’obiettivo di rendere le nostre imprese sempre più competitive sul mercato internazionale”. Lo dichiara Alessio D’Amato candidato alla Presidenza della Regione Lazio. “La giunta regionale ha deciso di promuovere l’iniziativa ‘Lazio terra di cinema days’ per sostenere i cinema e offrire la possibilità ai cittadini di accedere ad un servizio culturale fondamentale. Sarà possibile vedere i film in sala alla tariffa ridotta di tre euro fino a domani. L’iniziativa ha visto l’adesione di 57 cinema per un totale di 290 schermi in tutto il Lazio. Si tratta di un ottimo risultato che ci fa ben sperare. Nel programma delle prossime elezioni regionali ci sarà una scheda dettagliata per potenziare gli interventi relativi a questo settore, che riguarda migliaia di lavoratori” ha concluso Alessio D’Amato.

– foto: agenziafotogramma.it

