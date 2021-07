ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi presso la Croce Rossa Italiana una riunione del Civis Lazio, organismo che raccoglie tutte le principali associazioni dei volontari del sangue, assieme al Centro nazionale sangue e al Centro regionale sangue e Anci giovani. “L’obiettivo – comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato – è quello di arrivare a raccogliere almeno 200mila nuove donazioni entro la fine dell’anno, per rendere autosufficiente la regione. Per fare ciò, si metterà in campo lo stesso impegno che si sta mettendo nella campagna vaccinale in corso, utilizzando anche hub e camper per implementare la raccolta di sangue. Rinnovo l’appello per andare a donare prima di andare in vacanza, ne abbiamo bisogno. Possono donare tutti i cittadini maggiorenni in buona salute. A fronte della donazione si ricevono una serie di analisi per monitorare lo stato di salute, con la possibilità di richiedere gratuitamente il test sierologico Covid-19”. Per le informazioni e le modalità si può consultare il sito https://www.salutelazio.it/donare-il-sangue.

(ITALPRESS).