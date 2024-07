Dall’Ue 7 miliardi per trasporti sostenibili e “intelligenti”

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha selezionato 134 progetti nel settore dei trasporti, che riceveranno oltre 7 miliardi di sovvenzioni UE. Circa l'83 % dei finanziamenti sosterrà progetti volti a realizzare gli obiettivi climatici, migliorando e modernizzando la rete delle ferrovie, le vie navigabili interne e le rotte marittime lungo la rete transeuropea dei trasporti. I progetti ferroviari riceveranno l'80% dei 7 miliardi. Circa 20 porti marittimi in Irlanda, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Germania, Malta, Lituania, Cipro, Croazia, Grecia e Polonia otterranno sostegno per potenziamenti delle infrastrutture, che, in alcuni casi, consentiranno di fornire elettricità da terra alle navi o di trasportare energia rinnovabile. I lavori sulle infrastrutture delle vie navigabili interne miglioreranno i collegamenti transfrontalieri tra Francia e Belgio, nel bacino Senna-Schelda, e tra Romania e Bulgaria sul Danubio. Anche i porti interni di Austria, Germania e Paesi Bassi riceveranno finanziamenti per continuare a promuovere la rete europea di fiumi e canali per il trasporto sostenibile. Per quanto riguarda il trasporto su strada, il lancio di sistemi e servizi di trasporto intelligenti cooperativi e la creazione di nuove aree di parcheggio sicure e protette aumenteranno la sicurezza sia per i cittadini che per gli operatori del settore. sat/mrv