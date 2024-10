ROMA (ITALPRESS) – Un punto appena, conquistato nell’ultimo metro

dell’ultima prova speciale della stagione, e Sebastian

Dallapiccola ha incredibilmente vinto la Suzuki Rally Cup 2024. Il giovanissimo classe 2004 navigato da Fabio Andrian infatti ha

conquistato il Rallye Sanremo, atto conclusivo del monomarca

giapponese, senza commettere la minima sbavatura. Doppietta nelle

power stage e bottino pieno di punti a coefficiente maggiorato,

hanno permesso al trentino di avere la meglio sul rivale di una

stagione, Giorgio Fichera, che pure aveva il favore delle quote.

In coppia con Enzo Colombaro il leader prima di questa gara però è scivolato fuori dal podio a causa di un problema alla turbina,

lasciando così spazio alla clamorosa rimonta del ventenne.

Dallapiccola infatti si è giocato tutto sul finale. Ad una PS dal

termine era al 2° posto, dietro ad Alessandro Forneris e Mattia

Rodighiero di 1.5″, così sugli ultimi 10km alla ricerca disperata

della vittoria ha dato la zampata, recuperando 8.3″ e prendendosi

in un sol colpo il Sanremo, il Trofeo ed anche il Campionato

Italiano R1. Sorride comunque Forneris, 2° all’arrivo ma di appena 3.8″, perchè grazie a questo risultato ha scavalcato in classifica per il 3° posto finale un senatore della Suzuki Rally Cup come Roberto Pellè.

Con un roboante podio che vale la vittoria nelle Racing Start, Jean Claude Vallino in coppia con Sandro Sanesi ha conquistato anche la classifica finale di categoria, chiudendo anche lui i conti solo nell’ultimo round con Lorenzo Varesco e Niccolò Bottega. Vittoria straordinaria per il torinese, arrivata al termine di una stagione lottata appuntamento dopo appuntamento. Prestazione ancor più sorprendente se si tiene conto

che Vallino per salire sul podio del Sanremo è riuscito a

sopravanzare vetture più prestazionali. Nel trionfo di questi due

giovani talenti vestiti Suzuki, Dallapiccola e Vallino, aumenta

ancor di più la soddisfazione quando si vede salire sul podio di

una gara leggendaria come il Sanremo ben 3 piloti under23, che

rappresentano il futuro e la speranza della disciplina, a riprova

del successo e della bontà della Suzuki Rally Cup. “Per chi

organizza un trofeo come questo, decidendo di orientarlo alla

formazione ed alla crescita dei giovani per dare loro la

possibilità di iniziare un percorso nei rally, questa stagione

2024 della Suzuki Rally Cup è stata un successo – commenta Massimo Nicoletti, responsabile di Emmetre Racing – avere un vincitore di 20 anni ed un podio totalmente under23 è una soddisfazione enorme”.

“Meglio di così non si poteva, vincere il Campionato R1, la Suzuki Rally Cup ed il Sanremo nello stesso momento è stato un sogno – commenta Dallapiccola – dopo la toccata al Due Valli ed il ritiro del Lana, ho affrontato questa gara giocandomi tutto e sperando. Mi dispiace per come sia finita la stagione di Fichera, ma credo che il duello che abbiamo avuto sia stato incredibile. Per un ragazzo che non ha mai corso arrivare in un monomarca così agguerrito, economico ma di qualità, significa avere la possibilità di avvicinarsi a questo sport e sognare”. Quarto posto in gara per appena 6.2″ quindi per Varesco, che pur non vincendo fra le Boosterjet chiude comunque una stagione dove ha mostrato ottime prestazioni ed ottenuto importanti risultati, che fanno ben sperare per il futuro. Quinto poi dopo aver perso oltre 40″ per il problema alla turbina nella PS6 proprio Fichera. A sottolineare la determinazione del siciliano, che cercava di inserire nel suo palmares sia il Suzuki Challenge sia la Suzuki Rally Cup, l’ultimo tempo in prova, da brividi, ottenuto cercando di recuperare lo svantaggio su Varesco, che al termine della gara è stato di appena 3.3″. Segue poi Roberto Pellè navigato da Luca

Franceschini, anche lui sfortunato in questo ultimo round dopo un

anno che lo aveva visto costantemente fare la differenza nelle

prove lunghe ed insidiose. Più staccato l’equipaggio composto da

Davide Bertini e Luca Vignolo, che chiude il 2024 al 7° posto in

classifica. Per la classifica delle “Racing Start” poi il podio

sanremese vale a Stefano e Maurizio Vitali il 3° posto finale in

classifica, ottenuto in crescendo round dopo round. Chiudono

infine il gruppo degli equipaggi giapponesi il gentleman driver

Marco Soliani ed Alberto Corradi. Ben 125.000 euro messi in palio

da Suzuki per i partecipanti alla Rally Cup, un montepremi

sontuoso diviso per classifiche e categorie. Al vincitore

dell’assoluta andranno infatti 18.000 euro, mentre a quello delle

“Racing Start” 6.000. Sono previsti tuttavia premi in denaro per

le prime 10 posizioni assolute e per le prime 6 tra le

“Boosterjet”, oltre a dei riconoscimenti per i tre migliori

Under25, per i due migliori equipaggi femminili e per il vincitore della classifica riservata ai navigatori. Per ogni singolo appuntamento inoltre ci sarà un montepremi, con 1.500 euro destinati al vincitore assoluto e 1.000 per il trionfatore della categoria Racing Start.

– Foto: ufficio stampa Suzuki

(ITALPRESS).

