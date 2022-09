Dalla Baviera alle strade di tutto il mondo: nasce la nuova BMW Serie7

I primi veicoli di serie della nuova BMW Serie 7 sono usciti dalle linee di produzione dello stabilimento di Dingolfing, in Baviera. Si è trattato di un doppio debutto, con la nuova BMW top di gamma prodotta non solo con motori a combustione altamente efficienti ma anche come BMW i7 totalmente elettrica. Il Gruppo ha investito oltre 300 milioni di euro per preparare l'impianto alla produzione della nuova Serie 7. fsc/gsl