Dalla Banca Europea fondo da 500 mln per il turismo

500 milioni per rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla pandemia e 272 milioni per la rigenerazione urbana. È quanto prevede un accordo di finanziamento siglato dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. mgg/sat/red