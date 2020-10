La Lega Serie A comunica che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Dal Pino, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. “A seguito della segnalazione sulla positività al Covid-19 del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, la Figc comunica che a scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario”. Così la Federcalcio in una nota. “Ho scritto al presidente Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Nella call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport”, ha fatto sapere, in una dichiarazione, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.

(ITALPRESS).