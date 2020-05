TRIESTE (ITALPRESS) – Il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga ha incontrato oggi nel Palazzo della Regione

a Trieste il comandante della Brigata Alpina “Julia” Alberto

Vezzoli.

Il generale Vezzoli guida la Brigata da dicembre del 2018.

Dislocata in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige,

la Grande Unità, che ha sede a Udine, si compone di un reparto

comando, tre reggimenti d’arma base, uno d’artiglieria, un

reggimento genio guastatori e un reggimento logistico.

Nel corso del cordiale colloquio sono stati ripercorsi i fitti

impegni della “Julia” sul territorio regionale e a livello

internazionale, che vedranno in particolare da luglio i nostri

militari aggiungersi al contingente internazionale in

Afghanistan.

A tale proposito la Regione Friuli Venezia Giulia con la

Protezione civile darà un suo contributo alla missione della

Brigata con una dotazione di dispositivi di protezione

individuali e di derrate alimentari. I dpi in particolare, di cui

il Paese asiatico è largamente sprovvisto, si riveleranno utili

nei presidi sanitari e a favore del personale di supporto alla

missione, visto che la pandemia ha attualmente un forte impatto

sull’Afghanistan e rappresenta un’ulteriore minaccia alla

stabilità del Paese.

(ITALPRESS).