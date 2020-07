PALERMO (ITALPRESS) – Presentato in grande stile sul web con una campagna di comunicazione emotivamente coinvolgente dal tema “Il viaggio è la mia casa” il camper Ducato MY 2020 ha fatto il suo esordio sui social network prima che sulle strade. Roberto Fumarola, responsabile della Divisione Veicoli Ricreazionali di Fiat Professional, ne ha tracciato le caratteristiche che rendono il Camper una scelta di tendenza vicina alle esigenze dei più giovani. Una storia di successi per un modello che nasce nel 1981 e che 500.000 famiglie in Europa hanno scelto come camper su base Ducato appunto. Facile da guidare, come un’utilitaria, è maneggevole e sicuro. L’esterno dello stile Ducato, squadrato, trasmette sensazioni di robustezza e solidità. Gli interni prevedono una comodissima poltrona rotante per il guidatore e per il passeggero anteriore che nelle soste facilita l’utilizzo in modalità living. L’intrattenimeto è garantito dalla radio con schermo da 7″, Apple Car Play ed Android Auto. La tecnologia del motore è la Multijet 2 con soluzioni costruttive dedicate a turbocompressore e pistoni e la fluidodinamica di nuova concezione. Caratteristica di questo nuovo veicolo “ricreazionale” è la nuova trasmissione automatica “9Speed”, che garantisce unan guida rilassante e migliora prestazioni e consumi.

I motori partono da un propulsore Euro 6d-TEMP a gasolio da 2,3 litri con potenza di 120, 140, 160 e 180 cavalli. Il 120 Cv è l’ideale per viaggi lunghi e tranquilli, il 140 Cv registra consumi e prestazioni bene equilibrati, il 160 Cv è perfetto con ogni allestimento anche oltre le 3,5 tonnellate e per percorsi lunghi ed impegnativi è l’ideale. Il 180 Cv multijet 2 power infine, con coppia max 400/450 Nm da 1.500 a 3.000 giri/min è particolarmente adatto ai percorsi impegnativi ed alle pendenrze. La nuova trasmissione automatica aumenta la coppia di questo motore del 12,5% rispetto alla versione precedente. Sul camper sono applicati tutti i sistemi di assistenza alla guida di seconda generazione (Adas) e sospensioni specifiche per garantire il massimo comfort. Il Full Brake Control previene le collisioni con la frenata automatica, il Blind spot Assist utilizza sensori radar per rilevare i veicoli in avvicinamento e non visibili perchè nel punto cieco e il Rear Cross Path detection rileva i veicoli provenienti dai lati.

Molto interessante per le vacanze in sicurezza il servizio offerto da Fiat Professional. Il Roadside Assistance infatti , operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è presente in 51 Paesi, con operatori che rispondono in 15 lingue, fornisce assistenza rapida per qualsiasi guasto tecnico, incidente, foratura, mancanza di carburamte. Per la manutenzione e le riparazioni del camper la rete Fiat professional conta su 6.500 officine specializzate in tutta Europa. Di queste 1.800 sono punti Assistenza Fiat Camper, ulteriormente specializzate per la manutenzione e l’assistenza del Camper.

(ITALPRESS).