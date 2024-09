MILANO (ITALPRESS) – Le porte del tendone più amato della tv stanno per riaprirsi: arriva la dodicesima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, da venerdì 6 settembre in prima serata su Real Time (canale 31). Grande novità quest’anno per il cooking show punta di diamante dell’offerta di Real Time: alla padrona di casa Benedetta Parodi e all’immancabile Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, si aggiunge come superospite fisso della prova tecnica il Maestro Pasticcere Iginio Massari, che porterà la sua grande esperienza e il suo sguardo critico sotto il tendone. Ma le novità non finiscono qui: in questa stagione, il cast dei concorrenti in gara non sarà definito fin dall’inizio, ma verrà decretato nel corso di due puntate di selezioni, a partire da un totale di 30 aspiranti pasticceri. Solo alla fine della seconda puntata, conosceremo il cast ufficiale di questa dodicesima edizione, composto da 14 concorrenti in gara.

Dopo le prime due puntate di selezioni, la competizione continuerà nella sua formula tradizionale. I 14 concorrenti dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna affrontando in ogni puntata le 3 classiche sfide: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica alla presenza di Iginio Massari, in cui dovranno dimostrare manualità e abilità come sempre lontano dagli occhi dei giudici – che assaggeranno le loro creazioni al buio – e la prova sorpresa, pensata per testare la creatività e l’estro degli aspiranti pasticceri con sfide scenografiche. Il tema di questa edizione sarà l’Olimpo della pasticceria. Solo a Bake off Italia si concentra il meglio della pasticceria e del mondo bakery, a partire proprio dai talenti che, negli anni, hanno fatto parte del programma: i giudici prima di tutto, i concorrenti, ma anche gli ospiti e le personalità che hanno varcato la soglia del tendone. E la gara quest’anno non potrà essere da meno, perchè l’asticella si fa sempre più alta.

Il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato come sempre a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. Quest’anno, la scenografia all’interno della grande serra che farà da sfondo alla competizione ha i colori della terra, delle spighe e dei fiori selvatici, con sfumature che vanno dal terracotta all’ocra, che avvolgono la scena in un’atmosfera dai toni caldi e accoglienti.

