NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Dal 5 al 7 maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita ufficiale alle Nazioni Unite a New York. Nel corso della visita ufficiale alle Nazioni Unite, il Presidente della Repubblica terrà un discorso all’Assemblea Generale ONU il 6 maggio, giorno in cui incontrerà anche il Segretario Generale Antonio Guterres, mentre il 7 maggio Mattarella interverrà al Trusteeship Council dell’Onu. (ITALPRESS)

Foto: agenzia Fotogramma