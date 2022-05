ROMA (ITALPRESS) – A partire da martedì 24 maggio, le strade e il centro di Torino faranno da sfondo alle riprese di “Fast X”, decimo capitolo del global blockbuster della Universal Pictures “Fast & Furious”, il franchise che ha incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo.

“Fast X” è interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena, Jason Momoa e Brie Larson che attualmente stanno girando a Londra.

Il lungometraggio è prodotto da Universal Pictures, con Wildside – Società del Gruppo Fremantle – responsabile della produzione esecutiva per l’Italia, ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Città di Torino e Regione Piemonte.

Dopo aver completato due settimane di riprese a Roma, le settimane di shooting a Torino saranno due, per 10 giorni di riprese effettive – che si svolgeranno da martedì 24 maggio a lunedì 6 giugno – che hanno reso necessario un lavoro di preparazione lungo e articolato, pari a circa 20 settimane. Dopo i primi sopralluoghi avvenuti lo scorso autunno, la produzione è infatti stabilmente insediata a Torino già da gennaio, con base operativa presso la sede di Film Commission Torino Piemonte.

