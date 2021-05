ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 al 30 maggio 2021 si svolge in tutta Europa la decima edizione della Settimana europea della gioventù, ideata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani attraverso i tre pilastri della Strategia dell’UE per la gioventù “Mobilitare, Collegare, Responsabilizzare i giovani” e presentare la nuova generazione di programmi dell’UE per i giovani, Erasmus+:Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà.

Il tema scelto per l’edizione 2021 è “Il nostro futuro nelle nostre mani” e consentirà di avviare discussioni su argomenti molto importanti per i giovani, quali la partecipazione attiva alla società, compresa la dimensione digitale; l’inclusione e la diversità; il cambiamento climatico, la tutela e la sostenibilità ambientale; la salute e la ripresa.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con Eurodesk Italy, coordina un programma di attività che si realizzeranno a livello nazionale per ospitare testimonianze di giovani che hanno partecipato a progetti di mobilità o iniziative di cittadinanza attiva; laboratori per l’apprendimento sulle opportunità offerte dai programmi Erasmus+:Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà; dibattiti e approfondimenti su tematiche prioritarie.

Accanto alle attività organizzate dall’Agenzia nazionale per i giovani ed Eurodesk Italy, la Settimana europea della gioventù consente a organizzazioni giovanili, ONG, enti e responsabili di organizzare eventi per riunire giovani (13-30 anni), partecipanti ai progetti, operatori giovanili, politici, amministratori, insegnanti, ricercatori e altre parti interessate.

“La Settimana Europea della Gioventù è un’occasione straordinaria per condividere le numerose opportunità che l’Unione europea mette al servizio dei giovani e per celebrare quelle storie di successo che hanno avuto vita proprio grazie ai programmi europei – dichiara Lucia Abbinante, direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – Sono entusiasta di annunciare ‘Next Generation: il futuro è nelle nostre manì, l’evento online che l’Agenzia Nazionale per i Giovani realizzerà il 28 maggio, in partenariato con il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, il Consiglio Nazionale Giovani ed Eurodesk Italy, nella cornice della Settimana Europea della Gioventù, per riflettere sulle idee emerse e per raccontare l’esperienza diretta degli EuroPeers, gli ambasciatori della mobilità. Un prezioso momento di confronto e di condivisione, che intende valorizzare e rafforzare le connessioni tra i giovani, coinvolgendoli in un dibattito sui grandi temi che animano il momento di transizione che stiamo attraversando”.

“La Settimana Europea della Gioventù, appuntamento biennale iniziato nel 2003, cade in una fase molto importante per i giovani: finalmente si comincia a vedere la fine della pandemia e la mobilità per l’apprendimento può tornare ad essere un potente strumento per la loro crescita professionale e personale – afferma Ramon Magi, presidente della rete Eurodesk Italy – Il contemporaneo avvio del nuovo ciclo settennale di programmi europei per la gioventù ci permetterà di focalizzare le attività della Settimana sulle nuove opportunità che l’Europa mette a disposizione dei giovani, con particolare attenzione per la fascia di età 16-20 anni: i primi beneficiari dei finanziamenti per la mobilità transazionale e per progetti di sviluppo locale e solidaristici. A questo scopo è stato ideato l’evento online coordinato da Eurodesk Italy in cooperazione con l’ANG e previsto per lunedì 24 maggio!”.

(ITALPRESS).