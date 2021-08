ROMA (ITALPRESS) – Un fotomontaggio che sostituisce ai volti dei nazisti imputati al Processo di Norimberga quelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi, dei virologi Roberto Burioni, Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Massimo Galli, del commissario all’Emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e del suo predecessore Domenico Arcuri, oltre che del giornalista David Parenzo. Circola nelle chat di Telegram di gruppi No Vax e No Green Pass. “Mi segnalano che nelle chat di Telegram dei deliranti No Vax circola questa foto vergognosa… per fortuna non sono solo bensì in ottima compagnia: Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Prof. Massimo Galli. Non vincerete la vostra delirante battaglia anti scienza”, commenta su Facebook Parenzo.

Solidarietà ai minacciati arriva da Cultura Italiae. Parenzo ringrazia per la solidarietà e aggiunge: “Ho denunciato la cosa. Mi addolora oltremisura perché i miei nonni hanno subito la violenza nazista ed essere equiparato a queste persone mi fa veramente ribrezzo. La polizia sta indagando”.

