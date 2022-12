ROMA (ITALPRESS) – Renault annuncia il suo ingresso nel mercato virtuale degli NFT (Non Fongible Token). Un NFT è un certificato di proprietà digitale che rappresenta un elemento unico, che non può essere copiato, sostituito o suddiviso. E’ registrato su una blockchain e utilizzato come certificato di autenticità e proprietà. genR5 è il nome della prima collezione di NFT Renault, ispirata a Renault 5 e in vendita il 15 dicembre. Questo primo progetto rende omaggio alla genesi di un modello iconico degli anni ’70, che abbraccia l’arte generativa e svela la creatività attraverso ben 1972 NFT esclusivi. Un numero pensato per celebrare il 1972, anno del lancio commerciale di Renault 5.

Ognuno dei 1972 NFT in vendita rappresenterà una Renault 5 sotto forma di un video animato di 9 secondi con covering esclusivo e animazione dinamica con luci e suoni. La collezione genR5 è ispirata a quattro leggendari modelli di R5: 100 Renault 5 elettriche che riprendono i 100 esemplari pionieristici e innovatori prodotti tra il 1972 e il 1974; 160 Renault 5 Turbo, che ricordano il numero di cavalli erogati dal motore della “bombinette”, simbolo di sportività della casa francese; 450 Renault 5 Le Car Van, come il numero di esemplari di questa serie limitata francese ispirata allo stile dei van americani; 1.262 Renault 5 TL, un modello simbolo della rivoluzione della categoria city car. Ogni NFT sarà attribuito in maniera aleatoria, si scoprirà solo dopo averlo acquistato e darà accesso a specifici utility. La collezione sarà aperta a tutti, sia a chi per la prima volta di affaccia al mondo degli NFT, acquistandoli con valuta tradizionale attraverso una soluzione di pagamento con carta, sia agli adepti del web3 con pagamento in criptovaluta a un prezzo unico e accessibile. Renault pubblicherà regolarmente informazioni aggiornate sugli utility nei suoi social network dedicati, Discord R3NLT e Twitter Renault_NFT.

I detentori di un NFT genR5 avranno la possibilità di partecipare alla co-creazione di oggetti di merchandising The Originals, che saranno prodotti in numero limitato e a cui avranno accesso in via esclusiva. Riceveranno inoltre notizie in anteprima sui successivi drop di collezioni future. Ogni detentore di un NFT genR5 contribuirà al progetto solidale Give Me 5 poichè il 50% del prezzo di vendita di ogni NFT ne finanzierà le iniziative. Give Me 5 è il programma di responsabilità sociale di Renault che sostiene la ristrutturazione di campi da tennis, per permettere ai bambini e ragazzi di quartieri sfavoriti di praticare il tennis. Quest’anno, grazie a questa iniziativa, Renault ha restaurato tre campi da tennis a Marsiglia, Lione e Grigny.

