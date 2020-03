Sostenere le nuove generazioni per dare maggiori opportunita’, servizi e spazi ai ragazzi del Lazio, per far si’ che possano essere protagonisti dello sviluppo economico, culturale, sociale, turistico e sportivo del territorio. Questo e’ l’obiettivo di ‘GenerAzioni: la Regione Lazio per i giovani’, il pacchetto di iniziative finanziate per quasi 8 milioni di euro dal 2018 a oggi, presentato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a cui si aggiungono quest’anno circa 2 milioni di nuovi investimenti. Tra le novita’ di quest’anno: il bando ‘Vitamina G’, riservato ai progetti ideati e realizzati dagli under 35, il potenziamento di ‘LAZIOSound’, a sostegno degli artisti emergenti ed esordienti, gli eventi della primavera 2020 di ‘Lazio YOUth Card’ e l’inaugurazione del primo ostello. ‘Itinerario Giovani’, il bando rivolto agli enti locali per trasformare spazi pubblici inutilizzati in luoghi di incontro e scambio gestiti dai giovani per i giovani. Il bando Vitamina G, finanziato con 785mila euro, servira’ per finanziare progetti ideati e realizzati dai giovani under 35, si rivolge a gruppi informali, composti da un minimo di tre amici, o ad associazioni giovanili, per l’ideazione e la realizzazione di progetti volti a migliorare il territorio attraverso un contributo di 25mila euro a progetto e di una serie di servizi di accompagnamento. LAZIOSound e’ il programma regionale dedicato ai giovani artisti per qualificare e arricchire l’offerta musicale under 35 del Lazio. Quest’anno la Regione ha quadruplicato il finanziamento: da 50mila euro del 2019 ai 250mila euro di oggi. Due bandi in uscita a marzo, per un importo complessivo di 150mila euro, saranno dedicati agli artisti emergenti per nuove produzioni e tourne’e in Italia e all’estero. Potenziato il concorso per gli esordienti, a cui la Regione offrira’ il suo contributo per la produzione musicale e l’esibizione in importanti festival europei. Con Lazio YOUth Card, l’app della Regione Lazio dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni, sono rinnovate le opportunita’ per i giovani del Lazio di accesso gratuito a tantissime iniziative speciali tra le quali il Sei Nazioni, gli Internazionali di nuoto, le partite della Virtus, il Romics, il Teatro dell’Opera. A oggi la Lazio YOUth Card ha raggiunto quota 70mila iscritti, piu’ di 2mila le convenzioni attive in Italia, piu’ di 35mila in Europa e oltre 50mila i biglietti gratuiti distribuiti. La Regione Lazio ha lanciato lo scorso anno un bando da 5,2 milioni di euro dedicato agli enti locali per trasformare spazi pubblici inutilizzati in luoghi per i giovani. Verranno aperti cosi’ 18 nuovi luoghi – 9 ostelli e 9 spazi per attivita’ – gestiti da ragazzi e ragazze, con l’obiettivo di dare vita a iniziative culturali, turistiche e ricreative in tutte le province del Lazio.

(ITALPRESS).