MILANO (ITALPRESS) – Regione Lombardia e Università di Milano-Bicocca presentano NanoCosPha, una rete di sei laboratori integrati e tecnologici dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative per il benessere e la cura della persona: prodotti per la medicina di precisione e personalizzata, trattamenti anti-age, antiossidanti e antinfiammatori, a basso impatto ambientale.

Alla conferenza di presentazione in programma il 14 febbraio all’Auditorium Testori-Palazzo Lombardia, interverranno l’assessore regionale all’Istruzione, ricerca, innovazione, università e semplificazione Fabrizio Sala, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prorettore alla Ricerca di Milano-Bicocca Guido Cavaletti ed esponenti dei settori farmaceutico, cosmetico, scientifico e accademico.

(ITALPRESS).

