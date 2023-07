MILANO (ITALPRESS) – Film, serie tv, intrattenimento, informazione e tanto sport. Questa, in estrema sintesi, la proposta di Sky per la prossima stagione televisiva, presentata questa mattina a Milano, che sarà caratterizzata da titoli nuovi accanto alle nuove stagioni di successi già consolidati. In occasione dei primi 20 anni della piattaforma che ha cambiato le modalità di consumo della televisione, il menù appare davvero ricco. A partire dal cinema che, prima dell’avvento delle serie tv, è stato insieme allo sport il propulsore della macchina Sky. Sono tanti i titoli in arrivo che cercano di accontentare un pò tutti i gusti e tutti i pubblici: cinema italiano e internazionale, pellicole premiate ai grandi festival e saghe che hanno fatto la storia del grande schermo, accanto ai film targati Sky Original.

Qualche titolo: “Nope” (il fantahorror di Jordan Peele), “Whitney Houston – Una voce diventata leggenda”, “The Plane” (con Gerard Butler), “Tàr” (con Cate Blanchett), “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”, “Me contro Te – Il Film: Missione Giungla”, “Super Mario Bros. Il Film”, “L’ultima notte d’amore” (con Pierfrancesco Favino), “L’immensità” (di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz), “Quando” (di Walter Veltroni, con Valeria Solarino e Neri Marcorè), “Il sol dell’avvenire” (di Nanni Moretti) e “Il ritorno di Casanova” (di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo). Tra le saghe, accanto a quelle già disponibili come “Harry Potter”, “Transformers” e “Jurassic World”, arriva quella di “Mission Impossibile”. Sono targati, infine, Sky Original, la nuova stagione de “I delitti del BarLume”, “Detective Marlowe” con Liam Neeson e “Vangelo secondo Maria” con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann.

E veniamo alle serie tv, partendo da due novità annunciate questa mattina. Il titolo della prima, “Piedone”, basta a evocare il cinema anni ’70 e l’indimenticabile commissario Rizzo reso celebre da Bud Spencer nel film “Piedone lo Sbirro”. Nella serie in quattro puntate Salvatore Esposito è l’ispettore Vincenzo Palmieri, allievo di Rizzo, nella sua Napoli dove torna per chiudere i conti con il passato. “La Mala” ci porta, invece, nella Milano cupa e difficile degli anni ’70 e dei primi anni ’80, segnata da personaggi come Francis Turatello, Renato Vallanzasca e Angelo Epaminonda e dalle loro imprese criminali ma, anche, da Achille Serra, poliziotto tutto d’un pezzo che li combatte senza pistola. Tra gli altri nuovi titoli troviamo: la spy story “Una spia tra noi”, “L’ultimo boss di Kings Cross” (con Tim Roth), “Un’estate fa” (con Lino Guanciale), “Unwanted – Ostaggi del mare”, “Non ci resta che il crimine – La serie”, “True Detective: Night Country” (con Jodie Foster), “Dostoevskij” (con Filippo Timi), “L’arte della gioia” (di Valeria Golino), “M. Il figlio del secolo” (con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini), “Un amore” (con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti), “Mary & George” (con Julianne Moore), “Il tatuatore di Auschwitz”, “The Regime” (con Kate Winslet e Hugh Grant), “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883”. In arrivo anche le nuove stagioni di “Domina” (con Kasia Smutniak), “Il re” (con Luca Zingaretti), “House of the Dragon”, “The White Lotus”, “Blocco 181” e “Call My Agent Italia” (accanto ai protagonisti della prima stagione, ci sono, nei panni di loro stessi, le guest star Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie, Sabrina Impacciatore).

Sky si conferma, poi, la Casa dello Sport con tanti contenuti sportivi, dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby, golf, atletica, volley, nuoto e molto altro. Sono quattro i nuovi annunci che si inseriscono in un panorama di eventi già denso di appuntamenti non stop: il calcio con “Uefa Euro 2024” (su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania), un nuovo accordo pluriennale con il basket NBA (è previsto un programma fittissimo con oltre 300 partite in onda sul canale dedicato Sky Sport NBA), il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell’Americàs Cup, arrivata alla 37° edizione.

Nel mondo dell’intrattenimento targato Sky ritroviamo tutti i titoli più amati: “X Factor” (condotto da Francesca Michielin e con in giuria Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan), “MasterChef Italia”, “Pechino Express”, “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, “Bruno Barbieri – 4 Hotel” e “Quattro matrimoni”. Su Sky Arte troveremo, invece, nuove grandi produzioni come “Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione” e “Michelangelo. Santo e Peccatore”. Sky Documentaries proporrà titoli come “Mario Rostagno” e “Moda. Una rivoluzione italiana”; su Sky Nature vedremo, tra l’altro, il doc “La Marmolada”.

Chiudono la panoramica l’informazione di Sky Tg24, con approfondimenti e speciali”; e Tv8, il canale free to air di Sky con la sua stagione tv all’insegna dell’intrattenimento con prime tv free e produzioni originali come “Celebrity Chef” e “GialappasShow”.

– foto ufficio stampa Sky –

(ITALPRESS).

