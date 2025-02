VENEZIA (ITALPRESS) – Con una serata speciale dedicata agli innamorati, questa sera ha preso il via ufficiale il Carnevale di Venezia “Il tempo di Casanova”. Durante la serata in piazza San Marco sono state circa 20 mila le persone nell’arco della serata, tra residenti e visitatori, che hanno assistito agli spettacoli in programma. L’iniziativa “Cuore a cuore” ha riunito molte coppie italiane e straniere che hanno partecipato al contest “Urla il tuo amore”, un’occasione unica per tutti gli innamorati di dichiarare i sentimenti in modo spettacolare, gridando il proprio amore dal palco allestito nella piazza più iconica del mondo.

A condurre la serata dedicata agli innamorati sono stati Marco Maccarini e Chiara Perale, insieme all’eclettico Principe Maurice nei panni di Casanova e il giullare Manuel Bruttomesso (aka Nespolo Giullare) ad interpretare un improbabile Don Giovanni sgangherato. Tra i vari artisti presenti, Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni, protagonisti dello spettacolo firmato da Red Canzian “Casanova Operapop”, hanno incantato i presenti presentando i brani più intensi del musical, introdotti sul palco dallo stesso Red Canzian.

