Si chiamerà “Viva Rai2” il nuovo programma di Fiorello per la Rai. E’ questo il titolo che l’amministratore delegato di viale Mazzini, Carlo Fuortes, ha reso noto stamattina nel presentare nel corso del consiglio di amministrazione dell’azienda il nuovo progetto dell’artista, autore e intrattenitore. “Viva Rai2” consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2. Durerà fino a giugno. E’ previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre il sabato e la domenica, su Radio2, il meglio della settimana. (ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

