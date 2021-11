MILANO (ITALPRESS) – Helbiz e il Nasdaq hanno dato il benvenuto al primo volo di Ita Airways a New York con un messaggio dedicato sullo schermo del Nasdaq a Times Square: “Helbiz and Nasdaq welcome Ita Airways to New York”.

Helbiz e Ita con una nuova partnership realizzeranno il concetto di mobilità intermodale. Acquistando i biglietti aerei Ita Airways sarà possibile prenotare i mezzi Helbiz (monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) in tutte le città in cui Helbiz è presente. Trasporto aereo e micromobilità insieme.

Inoltre Helbiz Kitchen, dopo Milano, aprirà la sua seconda sede presso l’headquarter di Ita Airways a Roma Fiumicino, per mettere a disposizione di tutti i dipendenti un’esperienza culinaria 100% made in Italy.

Tra le varie novità, ci sarà l’opportunità di ordinare direttamente dal cellulare, evitando code e tempi d’attesa. “Siamo molto felici di celebrare il nostro primo volo per New York e ringraziamo Helbiz per la splendida accoglienza – ha affermato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways -. Si tratta di un’eccellente occasione per annunciare questa nuova partnership che abbraccia diverse aree di business”.

“Siamo orgogliosi di accogliere in Usa il primo volo di Ita Airways e che il nostro modello multi-business, all’insegna della tecnologia, sia apprezzato dalla compagnia di bandiera italiana”, ha commentato Matteo Mammì, Chief Executive Officer di Helbiz Media.

(ITALPRESS).