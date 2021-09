MILANO (ITALPRESS) – Il progetto McChicken Variation in partnership con GialloZafferano è giunto alla sua terza edizione: alla ricetta del McChicken Originale si aggiungono quest’anno Il Ricercato e Il Goloso. Un progetto con cui McDonald’s Italia annuncia anche il rafforzamento della presenza di un’eccellenza come il Parmigiano Reggiano DOP nei suoi menu.

Le nuove ricette, create a quattro mani da McDonald’s e GialloZafferano, sono disponibili in tutti i 615 ristoranti d’Italia fino al 19 ottobre.

Tra le McChicken Variation proposte, “grande ritorno” per Il Goloso, il panino con petto di pollo 100% italiano, bacon da pancetta 100% italiana, insalata e salsa ai pomodori gialli campani presentato lo scorso anno sempre insieme agli chef del brand del Gruppo Mondadori. La novità di quest’anno è Il Ricercato, l’esclusiva ricetta con petto di pollo 100% italiano, rucola, pomodoro, maionese al basilico italiano e Parmigiano Reggiano.

Per questa ricetta verranno acquistate 32 tonnellate di scaglie di Parmigiano Reggiano, vero e proprio ingrediente “principe” di questa edizione delle McChicken Variation.

Quello tra McDonald’s e il Parmigiano Reggiano è un legame di lunga data. Primo prodotto DOP nell’offerta McDonald’s con un panino in edizione limitata nel 2008 e primo tassello nel percorso di McDonald’s con le eccellenze del nostro Paese, nel 2011 è stato il primo e unico prodotto DOP a entrare stabilmente in assortimento, con lo snack al Parmigiano Reggiano. A partire da quest’anno il Parmigiano Reggiano rafforza la propria presenza nei menu McDonald’s come ingrediente continuativo di insalate e Wrap.

Per la realizzazione di queste ricette l’azienda acquisterà, oltre a 32 tonnellate di Parmigiano Reggiano da Parmareggio, 15,5 tonnellate di rucola da Bonduelle Italia, 30 tonnellate di pomodoro e 20 tonnellate di insalata batavia da Bonduelle Italia e Sab, 300 kg di basilico 100% italiano per la maionese al basilico, 18 tonnellate di pomodori gialli campani e 48 tonnellate di bacon da Fratelli Beretta e Italia Alimentari.

Tutti questi ingredienti vanno ad aggiungersi al petto di pollo 100% italiano fornito da Amadori e al pane prodotto da Bimbo negli stabilimenti di Modena e Roma.

Una strada, quella dell’italianità, che conferma l’impegno di McDonald’s nei confronti del comparto agroalimentare del nostro Paese, dal quale acquista ogni anno 94.000 tonnellate di materie prime per un valore di oltre 200 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi che la collaborazione con GialloZafferano sia arrivata alla sua terza edizione”, afferma Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia. “Un progetto davvero prezioso quello delle McChicken Variation, che ci permette di raccontare ai nostri consumatori l’attenzione al gusto e alla qualità degli ingredienti con cui creiamo le nostre ricette, ma soprattutto la selezione e la ricerca dei migliori fornitori italiani. Una splendida occasione per poter annunciare, attraverso queste nuove proposte, la presenza continuativa del Parmigiano Reggiano nei nostri menu, con cui vogliamo continuare la nostra missione, ossia portare al grande pubblico le eccellenze del Made in Italy, tradizionalmente considerate di nicchia, educando i clienti sulla qualità dei prodotti italiani e rendendoli accessibili a tutti”, prosegue.

“Anche quest’anno rinnoviamo con grande entusiasmo questa importante collaborazione con McDonald’s”, ha dichiarato Andrea Santagata, direttore generale Mondadori Media. “Valorizzare il gusto e la qualità delle eccellenze del nostro territorio è un impegno che ogni giorno portiamo nelle case di milioni di italiani che seguono il nostro brand. Valori che raccontiamo attraverso contenuti esclusivi e linguaggi innovativi, creati grazie al nostro team e alla squadra di oltre 50 top creator che collaborano con GialloZafferano. Una formula vincente che decliniamo su tutti i social media per coinvolgere in modo attivo un pubblico sempre più ampio e diventare un punto di riferimento anche per i più giovani, grazie in particolare a TikTok, dove il brand in poco più di un anno ha raggiunto numeri straordinari”.

(ITALPRESS).