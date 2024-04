LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è rammaricata del voto finale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha negato allo Stato di Palestina l’ammissione come membro delle Nazioni Unite al posto del suo attuale status di Stato osservatore non membro, che detiene dal 2012.

Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla possibilità della Palestina di aderire all’Onu come membro a pieno titolo, nonostante Malta e altri 11 paesi del Consiglio di Sicurezza abbiano votato a favore. La Gran Bretagna e la Svizzera si sono astenute. Il presidente del Consiglio di Sicurezza e rappresentante permanente di Malta presso le Nazioni Unite, Vanessa Frazier, ha affermato che l’adesione alle Nazioni Unite è un passo necessario affinchè i palestinesi raggiungano un piano di parità con il resto della comunità internazionale.

“I disordini senza precedenti – ha detto – stanno spingendo il popolo palestinese verso un precipizio. Ci rammarichiamo profondamente che, a seguito del veto di oggi, questa legittima aspirazione non sia stata realizzata, ma non dobbiamo perdere di vista la sua legittima validità. La soluzione a due Stati rimane l’unica soluzione realistica per la stabilità e la pace in Medio Oriente”. Dopo il voto, gli Stati Uniti hanno affermato che la loro posizione è immutata: l’Onu non è la sede per il riconoscimento di uno Stato palestinese, che deve essere il risultato di un accordo di pace con Israele.

(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –

