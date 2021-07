LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il 35enne maltese Neil Agius ha stabilito un nuovo record mondiale dopo aver completato nella serata di mercoledì una nuotata dall’isola di Linosa a Gozo, una ‘maratonà cominciata lunedì.

Agius, inizialmente, aveva pianificato di nuotare 153 chilometri dalla città costiera di El Haouaria, sulla punta di Capo Bon in Tunisia, alla località siciliana di Kartibubbo, salvo poi dover rivedere i suoi piani a causa delle condizioni meteorologiche. Il tratto Linosa-Malta è stato un pò più breve ma con i suoi 130 chilometri ha superato il precedente record mondiale (125,6 chilometri), il tutto in poco più di 52 ore. Agius ha terminato la sua maratona alla baia di Xlendi, dove una folla lo ha accolto come un eroe. La prima ad abbracciarlo è stata la fidanzata Lara Vella, che poco prima di iniziare la maratona gli aveva proposto di sposarlo. Cinque barche a vela e due gommoni, per un equipaggio complessivo di 32 persone, hanno accompagnato in questa sfida Agius, che ha cercato di sensibilizzare la popolazione maltese sull’inquinamento del mare attraverso l’ONG ‘Wave of Changè.

(ITALPRESS/MNA).