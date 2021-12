Da Intesa Sanpaolo le soluzioni assicurative per imprese medio-grandi

Non solo accesso al credito e opportunità di investimento per le aziende, ma anche soluzioni su misura per tutelarsi dai rischi industriali e per il welfare dei dipendenti. Sono questi gli obiettivi principali di Intesa Sanpaolo Insurance Agency che, dallo scorso maggio, rappresenta un nuovo canale per il gruppo in affiancamento ai servizi consolidati di Banca Assicurazione e del canale digitale, dedicati al mondo produttivo. csa/abr/gtr